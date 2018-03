Jaroslav Tvrdík

5. 9. 2016 |Radek Šamša |Fotbal

Fotbalová Slavia má nového trenéra. Z Dukly se do Vršovic přesouvá Jaroslav Šilhavý, který se domluvil na kontraktu do léta 2018. V pondělí vpodvečer to sešívaní potvrdili na svém oficiálním webu. Šilhavý v Edenu přebírá velení po odvolaném kouči Dušanu Uhrinovi mladším.