7. 3. 2016 | ČRo, Filip Nerad |Zprávy ze světa

Turečtina by se za čas mohla stát dalším oficiálním jazykem Evropské unie. Navrhl to v únoru Kypr a nyní se návrhem zabývá nizozemské předsednictví. Turecko návrh vítá. Podle Ankary by gesto přispělo ke zlepšení vztahů země s EU i k vyřešení kyperské otázky. Ostrov je od 70. let rozdělený na řeckou a tureckou část a v EU je zatím jen řecká část.