19. 7. 2013 |Marcela Hálová, Marína Dvořáková |Příroda

Lékaři včera odpoledne hlásili už druhý případ uštknutí zmijí. Týkalo se to tříletého chlapce, kterého převezli do motolské nemocnice, kde okamžitě dostal sérum proti jedu. Zdravotníci proto kvůli četnosti případů doporučují, že by lidé měli být na situaci připraveni a měli by vědět, co je třeba v takovém případě dělat.