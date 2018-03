Jihomoravský kraj

Brno| 29. 5. 2017 |Tomáš Jelen, Vlasta Gajdošíková, ako |Zprávy z domova

Prezident Miloš Zeman zahájil návštěvu Jihomoravského kraje. Na hejtmanství se opřel do ekologických aktivistů. Vytvořil by prý pro ně rezervaci a ostatní by sem jezdili na exkurze.