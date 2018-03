Jiří Kalous

27. 7. 2013 |Radim Sajbot, Jiří Novák |Hokej

Už druhé velmi těžké léto za sebou zažívají v Česku hokejisté. Zatímco loni bylo problematické sehnat místo v kádru některého z extraligových celků z důvodu výluky v NHL, tentokrát volným hráčům ztěžuje život nové pravidlo. To nařizuje klubům z extraligy i první ligy zařadit na zápasovou soupisku bez ohledu na věk pouze 2 gólmany a 17 hráčů do pole starších dvaceti let. Zbývající místa musejí týmy obsadit juniory. Hokejový svaz si od novinky slibuje zlepšení výsledků juniorských reprezentací.