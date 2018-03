Jiří Kopecký

3. 3. 2013 |Aleš Procházka |Hokej

Hokejisté Kladna vedou v předkole play-off České pojišťovny nad úřadujícím mistrem z Pardubic 2:0 na zápasy. Možná se to kladenským povedlo díky tomu, že mezi sebou objevili specialistu na vítězné góly. Jakub Valský rozhodl úvodní páteční duel a totéž se mu povedlo i včera. To si ovšem počkal až do 65. minuty.