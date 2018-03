23. 12. 2015 |Martin Charvát, Vojtěch Man |Fotbal

Mladoboleslavští fotbalisté možná v zimní přestávce ztratí další ze svých mladých nadějí. Po záložníkovi Ondřeji Zahustelovi by aktuálně třetí tým tabulky mohl opustit jeho kolega Jiří Skalák. Ten má za sebou výborný rok a v tom dalším by měl dříve či později zamířit do zahraničí.