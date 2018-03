5. 2. 2017 |Jaroslav Plašil, Nikola Šrámková |Tenis

Daviscupový tým táhla po dlouhé době úplně nová hráčská dvojice Jiří Veselý a Jan Šátral. Když se ale sečetly poslední výsledky, postavení v žebříčku a malé zkušenosti jednotlivých tenistů, jasná porážka v Austrálii a pád do baráže ani trochu nepřekvapí. Lámat nad nešťastníky pomyslnou hůl není zřejmě na místě, je to totiž stále to nejlepší, co po generaci Tomáše Berdycha Česko momentálně má.