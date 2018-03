Jiří Zimola

Praha| 15. 2. |Veronika Sedláčková, Michael Erhart |Zprávy z domova |Pro a proti

Měla by ČSSD jít do vlády s hnutím ANO? Podle Zdeňka Škromacha z ČSSD by to vzhledem k volebnímu výsledku byla ta nejméně špatná varianta. O vstupu do vlády by podle něj měl rozhodnout sjezd.