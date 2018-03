26. 11. 2014 |Simona Bartošová, Vojtěch Koval |Regiony

Už za tři měsíce by mohli mít Pražané levnější jízdné v MHD. Českému rozhlasu to řekl pravděpodobný náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolinek z ČSSD, kterého dnes do funkce zřejmě zvolí zastupitelé města na ustavujícím zasedání.