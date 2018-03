Jižní Amerika

27. 1. 2016 | ČRo, Iveta Vávrová |Zprávy z domova

Těhotné ženy by měly odložit cestu do Latinské Ameriky. Doporučuje to ministerstvo zdravotnictví kvůli výskytu viru zika, který zasáhl právě Jižní Ameriku a který může zastavit růst mozku u nenarozených dětí. Pro ostatní podle ministerstva nemoc nebezpečná není. Vir přenáší druh komára, který v Česku nežije.