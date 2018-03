jmenování profesorem

24. 11. 2015 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD by souhlasila s tím, aby profesory už nejmenoval prezident. Kompetenci by podle ní mohl převzít právě ministr školství. Valachová to řekla po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Česká konference rektorů ale návrh dlouhodobě odmítá.