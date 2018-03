7. 4. 2017 |Jan Kaliba, NŠ . |Ostatní sporty

Za nedlouho to bude 55 let od gesta československých fotbalistů vůči zraněnému Pelému při zápase mistrovství světa. Ale tradice česko-brazilského gentlemanství je stále živá, což připomíná gesto šermíře Jiřího Berana. Při olympijském startu v Riu de Janeiru nepotlačil smysl pro poctivost, opravil výrok rozhodčích a v zásadním okamžiku se vzdal důležitého bodu. Teď za to dostal Cenu fair play od Českého olympijského výboru stejně jako hokejista Josef Augusta a extrémní závodnice Miroslava Plchová.