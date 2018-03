Josef Bartoš

7. 10. 2016 |Tomáš Kohout, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Už jenom dva dny zbývají do chvíle, na kterou se celou sezónu připravují ti nejlepší dostihoví koně a žokejové. Dráha pro Velkou pardubickou už by měla být nachystaná. A jestliže před několika lety nebyla v úplně dokonalém stavu, teď by si ji účastníci nejslavnějšího závodu mohli pochvalovat.