15. 11. 2016 |Petra Holinková |Zprávy z domova

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se domnívá, že návrh poslanců na trestání hanobení prezidenta republiky by měl patřit do historie trestního práva. Pak by totiž podle něj mohli mít nárok na ochranu i předsedové vlády, Poslanecké sněmovny, Ústavního soudu a další.