14. 11. 2013 |Tomáš Minarčík, David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Fotbal

Česká fotbalová reprezentace má už za sebou trénink na Andrově stadiónu v Olomouci, kde se v pátek v rámci přátelského utkání střetne s Kanadou. Soupeř nepatří k nejsilnějším, o to příjemnější rozloučení s rokem 2013 by to pro český národní výběr mohlo být. Přál by si to určitě i jeho lodivod Josef Pešice.