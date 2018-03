Josef Toufar

1. 10. 2014 |Martin Karlík, Magdaléna Medková, kov |Historie

Už šedesát pět let leží ostatky umučeného kněze Josefa Toufara v hromadném hrobě v pražských Ďáblicích. Pátera tam v 50. letech pohřbila státní bezpečnost, aby utajila jeho věznění a mučení. Teď se zdá, že by se oběť komunistického režimu, mohla konečně dočkat důstojného pohřbu. Odborná komise se dnes shodla na exhumaci a převezení jeho ostatků z Prahy do Číhošti na Havlíčkobrodsku.