Josef Váňa

11. 10. 2012 |Tomáš Kohout, Alena Benešová |Ostatní sporty

Co Čech, to fotbalový trenér - říká se. Jednou za rok platí i to, že co Čech, to odborník na dostihy. Letos ta chvíle nastane už v sobotu, kdy se koně se svými žokeji vydají na kurz 122. Velké pardubické. A slovo kurz má v tomto případě i druhý, stejně potřebný význam. K dostihům totiž neoddělitelně patří sázky a z kurzů se dá jasně poznat, kdo je favoritem.