Právě dnes je to přesně padesát let od chvíle, kdy se začal rodit jeden z největších úspěchů v dějinách československého sportu. Podceňovaná fotbalová reprezentace na úvod mistrovství světa v Chile porazila vysoce favorizované Španěly 1:0. Zahájila tím cestu, která skončila až finálovou porážkou od Brazílie. Vzpomínat může i jediný střelec utkání proti Španělsku, dnes penzista Jozef Štibrányi, který po skončení kariéry vrcholového fotbalisty prožil 33 let jako učitel doma v Križovanech u Trnavy.