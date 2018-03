Juan Monaco

14. 9. 2012 |Jaroslav Plašil, Tereza Jelínková |Tenis

Postup do finále Davis Cupu nebude nic snadného. To věděli čeští tenisté už před cestou do Argentiny na semifinále slavné soutěže, ale teď si tím můžou být jistí ještě víc. Po losu totiž bylo jasné, že domácí jednička Juan Martín del Potro překonal zdravotní problémy a nastoupí už do úvodní dvouhry.