23. 2. 2014 |Martin Dorazín, Anna Kottová |Zprávy ze světa

Do Kyjeva se triumfálně vrátila z vězení bývalá premiérka Julija Tymošenková. Slíbila, že politici už Ukrajince nikdy nezradí a nebudou střílet do vlastního národa. Vyzvala také k pokračování protestů. Tymošenková míří zpět do nejvyšších politických pater. Prohlásila, že chce kandidovat v předčasných volbách na prezidentku Ukrajiny. Lidé by měli rozhodnout 25. května.