29. 1. 2016 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

David Cameron po dnešním jednání v Bruselu popřel, že by existovala dohoda s EU ohledně čerpání sociálních dávek unijními občany po příjezdu do Británie. Britský premiér odmítl, že by takzvaná záchranná brzda, navržená EU, představovala uspokojivou alternativu požadavkům Londýna.