2. 5. 2013 |Radim Sajbot, Tereza Jelínková |Tenis

Miloslav Mečíř patřil k nejlepším hráčům naší tenisové historie. Letos to bude pětadvacet let, co v Soulu vybojoval zlatou olympijskou medaili. Miloslav Mečíř se pohybuje na tenisovém okruhu ale i dnes. A dokonce s raketou v ruce. Jenomže tenhle je o téměř čtvrt století mladší.