18. 7. 2016 | ČRo |Zprávy z domova

Bývalý policista Karel Kadlec bude muset za nabourání 29 aut na pražských Vinohradech zaplatit zřejmě přes 1,6 milionu korun. Uvedl to mluvčí České kanceláře pojistitelů. Právě kancelář škody nyní platí, protože Kadlec neměl povinné ručení, peníze po něm však bude zpětně vymáhat. Podle Kadlecova advokáta Karla Brücklera bývalý policista s kanceláří jedná a vše by mohl mít splaceno do konce roku.