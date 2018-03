Kajot Aréna

20. 10. 2012 |Vlasta Gajdošíková, Marína Dvořáková |Hudba

Populární slovenská skupina Elán včera v Brně zahájila své turné Best Of Tour 2012. Koncertovat se vydává po dvouleté odmlce, takže její fanoušci byli už pořádně natěšení. Zaplnili téměř celou Kajot Arénu, do které se vejde až sedm tisíc lidí.