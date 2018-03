9. 7. 2016 | ČRo |Zprávy ze světa

Ve věku 82 let zemřel bývalý korespondent listu New York Times Sydney Schanberg, který získal Pulitzerovu cenu za pokrývání událostí v Kambodži v roce 1975. Jeho články a vzpomínky se staly inspirací pro film Vražedná pole popisující nástup Rudých Khmerů k moci a následnou genocidu milionů lidí. S informací o úmrtí novináře přišel New York Times.