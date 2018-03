kandidát na presidenta

6. 11. 2012 |Michaela Vetešková, Eva Presová |Zprávy z domova

Ještě v létě musel divadelník a hudebník Vladimír Franz vyvracet to, že by jeho případná kandidatura na prezidenta byla recesí nebo divadelním happeningem. Teď kandidátem je a podporuje ho osmdesát osm a půl tisíce lidí, kteří se podepsali pod to, že se může stát hlavou státu.