3. 8. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Do letošních senátních voleb by mělo být přihlášeno 233 kandidátů, tedy o šest více, než kolik jich kandidovalo v předchozích volbách před šesti lety. Vyplývá to z informací od registračních úřadů, tedy radnic v sídlech volebních obvodů. Lhůta pro nominace skončila v úterý v 16 hodin. Některá přihlášená uskupení jméno svého kandidáta zatím nezveřejnila. Přinášíme přehled všech dosud známých kandidátů.