kandidátka

14. 6. 2015 |Jaroslav Gavenda |Zprávy z domova

Senátoři mají zítra poslední den na to, aby navrhli kandidáta do čela Úřadu pro ochranu osobních údajů. Současnému předsedovi Igoru Němcovi skončí mandát v září. Vystřídat by ho mohla bývalá ústavní soudkyně Ivana Janů. Je totiž zatím jedinou kandidátkou senátorů.