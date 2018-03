Karel Gott

22. 6. 2015 |Jan Kaliba, Petr Hašek |Fotbal

Až v úterý večer pošle německý trenér své mužstvo v Edenu do souboje s českými fotbalisty do 21 let o postup do semifinále mistrovství Evropy, dost možná si u toho bude v duchu notovat Včelku Máju. Anebo spíš Babičku, protože právě tenhle hit Karla Gotta pro německé publikum si jeho fanoušek Horst Hrubesch prozpěvoval dnes, kdy ho mnohonásobný český Zlatý slavík pozval k sobě domů.