Karel Kryl

12. 4. 2013 |Ľubomír Smatana |Hudba

Byl nesmiřitelný jak ke komunismu, tak k divokému kapitalismu, který následoval po sametové revoluci. Proto mu jeho věrní posluchači přestali rozumět. Řeč je o zpěvákovi Karlu Krylovi, který by dnes oslavil 69 narozeniny. Jeho příbuzní a přátelé by mu rádi postavili do roka a do dne pomník ve tvaru anděla. Dnes na něj začínají shánět peníze ve veřejné sbírce. Věří, že Kryl si to zaslouží.