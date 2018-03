Karel Poborský

18. 6. 2012 |Jaroslav Plašil, Tereza Jelínková |Fotbal

Šestnáct let starý příběh fotbalistů teď ožívá ještě o něco výrazněji. Poté, co podceňovaní Češi postoupili do čtvrtfinále Eura, jsou tady totiž další podobnosti. Stejně jako v Anglii v roce 1996 si také teď v Polsku zahrají o postup do semifinále s Portugalskem. A asi se opět začne více mluvit o vítězném dloubáčku Karla Poborského. Dost možná, že také mezi Michalem a Miroslavem Kadlecovými.