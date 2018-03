karenční doba

18. 4. 2016 |Eliška Malínská |Ekonomika

Vláda projedná návrh, podle kterého by zaměstnanci opět dostávali peníze za první tři dny nemocenské. Peníze by měly vyplácet firmy. Jako kompenzaci by zaměstnavatelé měli snížené odvody na nemocenském pojištění. Ti s tím ale nesouhlasí.