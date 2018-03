2. 7. 2014 |Silvie Třeslínová |Příroda

Od roku 1970 vymřela více než polovina korálových útesů v Karibské oblasti. Dokládá to podrobná studie Mezinárodní unie pro konzervaci přírody. Podle ní musí lidé začít korály ochraňovat, jinak do 20 let zmizí úplně.