5. 4. 2016 | ČTK |Zimní sporty

Fenomenální norský biatlonista Ole Einar Björndalen chce závodit až do olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018. Dvaačtyřicetiletý osminásobný olympijský vítěz a dvacetinásobný mistr světa to dnes řekl na tiskové konferenci, čímž uzavřel spekulace o konci kariéry. Překvapil navíc prohlášením, že v říjnu očekávají s běloruskou biatlonistkou Darjou Domračevovou narození prvního potomka.