Karjala Cup

6. 11. 2015 |Petr Kadeřábek, Radek Šamša |Hokej

Co přepravit hned a co poslat později? I nad tím si lámali hlavu kustodi české hokejové reprezentace před odletem ze Švédska do Finska. A to i proto, že při přesunu na Karjala Cupu musejí počítat každý kilogram.