Karlovarsko

6. 8. 2013 |Pavla Sofilkaničová |Regiony

Sídlo záchranné služby v Ostrově u Karlových Varů se přesune do Jáchymova. A to až na jeden rok do prostor Domova s pečovatelskou službou. Karlovarský kraj chce postavit nové sídlo ostrovské záchranky, případně ho přestěhovat do některých budov v Ostrově. Zastupitelstvo o jedné z možností rozhodne už v září.