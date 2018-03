27. 10. 2015 | mkp, Barbora Kladivová |Ekonomika

Laser oskenuje oko a zámek na dveřích se otevře. Scénář, který lidé znají hlavně z akčních a sci-fi filmů. Díky nové technologii, kterou teď zkouší americká banka Citigroup a výrobce bankomatů Diebold, by akční scénu mohli zažít i lidé u bankomatů. Pro výběr peněz by totiž místo plastové karty mohl stačit pouze pohled na bankomat. Na svých internetových stránkách to píše Wall Street Journal.