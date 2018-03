28. 2. 2014 |Martin Knitl |Regiony

Obyvatelé pohraniční obce Věřňovice na Karvinsku by už neměli dýchat, pokud nechtějí riskovat zdravotní problémy. Zní to sice absurdně, ale i tak si můžeme vyložit statistiku, kterou dlouhodobě sleduje ostravské sdružení Čisté nebe. Věřňovice jsou totiž prvním místem v Česku, které už vyčerpalo celoroční příděl povolených smogových dnů. A to ještě neskončil únor.