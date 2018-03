16. 1. 2014 |Jitka Englová |Regiony

Hrady a zámky si touto dobou sice užívají zasloužený odpočinek, neznamená to ale, že by se kolem nich vůbec nic nedělo. Téměř všude se správci připravují na nadcházející sezonu a vymýšlejí, čím by letos návštěvníkům zpestřili pobyt. Kromě akcí se plánují i stavební práce.