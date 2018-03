1. 4. 2017 |Jakub Kanta |Ostatní sporty

Ženská basketbalová reprezentace a její fanoušci mají před domácím evropským šampionátem další důvod k radosti. Na červnovém turnaji v Praze a Hradci Králové by se totiž do dresu národního týmu měla vrátit Kateřina Elhotová, která v listopadu poradila syna. Oproti původním plánům už dokonce v týdnu odehrála i první soutěžní utkání – v semifinále ŽBL proti Nymburku. A ukázala, že by mohla být, jak pro USK tak reprezentaci tajným trumfem i velkou posilou.