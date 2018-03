25. 12. 2016 |Jaroslav Plašil, Jakub Knoll |Tenis

Svůj domov opouští velmi často i na dlouhou dobu, ale o to raději se do něj pokaždé vrací. Jednou z tváří ročního projektu Českého rozhlasu Olympijský rok byla tenistka Lucie Šafářová. Česká reprezentantka v Riu získala bronz, který společně s Barborou Strýcovou vybojovala ve čtyřhře. Ještě před tím ale musela překonat těžké období nemoci, během kterého měla čas přemýšlet i o tom, co bude dělat po kariéře.