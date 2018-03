8. 11. 2010 |Kateřina Procházková, Eva Presová |Zprávy ze světa

Přesně před padesáti lety se do čela Spojených států dostal John Fitzerald Kennedy. Americkým prezidentem se stal po těsném boji s Richardem Nixonem. Zemi vedl Kennedy více než dva roky až do své tragické smrti v Dallasu. Do paměti lidí se vepsal nejen díky svému šarmu, ale i politickým názorům.