12. 2. 2017 | ČTK, Michal Sobotka |Ostatní sporty

Ještě loni by ho v Oklahomě velebili, jenže to by basketbalista Kevin Durant nesměl v rámci NBA odejít do konkurenčního Golden State. Dvojnásobný olympijský vítěz se v sobotu poprvé vrátil na palubovku svého bývalého týmu. Fanoušci na něj bučeli a pískali, jenže v závěru měl po výhře 130:114 úsměv na rtech americký reprezentant.