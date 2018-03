30. 12. 2014 |František Kuna, Vojtěch Man |Hokej

Propad ruského rublu může v těchto dnech trápit hokejisty z nadnárodní KHL a zřejmě hlavně ty, kteří do této soutěže právě kvůli dobrému výdělku přišli. Podle Vladimíra Sobotky a Romana Horáka, kteří do KHL přešli z NHL, to nejsou jediné komplikace. Trápí je dlouhé cestování i málo možností o volném čase.