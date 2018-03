8. 6. 2016 | ČRo, Radek Kříž |Literatura

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. To je název první knihy amerického spisovatele Roberta Fulghuma a také jeho první bestseller, kterého se po celém světě prodalo 14 milionů výtisků. Velice populární je i v Česku, kam dnes přiletěl už podeváté a chystá se tu projet na 40 měst. Do češtiny už je přeložená i jeho nová kniha Poplach v sýrové uličce.