Praha| 30. 4. 2017 |Kateřina Součková |Zprávy z domova

Andrej Babiš (ANO) by měl podle šéfa sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) kvůli kauze dluhopisů sám opustit vládu. Bylo by to nejideálnější řešení, řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce.