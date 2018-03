koaliční smlouva

6. 1. 2014 |Jana Čermáková, Martin Křížek, Kateřina Prachařová |Zprávy z domova

Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka stojí za všemi kandidáty do vlády. Jsou to podle něho odborníci, kteří své resorty zvládnou. Řekl to poté, co lídři případné vládní koalice zveřejnili seznam navržených členů kabinetu. K některým jménům má údajně výhrady prezident Miloš Zeman.