7. 12. 2011 |Veronika Sedláčková, Eva Presová |Ekonomika

Ekonomické potíže vhánějí čím dál víc lidí do situace, kdy jsou nuceni řešit osobní finance půjčkou. A s tím roste i riziko, že firmy, které úvěry poskytují, zneužijí svou pozici a nebudou se zákazníky hrát fér. Na to dnes taky upozornila společnost Člověk v tísni, když prezentovala projekt, který by měl nebankovní instituce motivovat, aby se ke klientům chovaly v rámci etických pravidel.