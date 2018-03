30. 9. 2012 |Martin Knitl, Kateřina Kozmová |Technologie

Severní Morava je královstvím kolejí, má totiž jednu z nejhustších železničních sítí. Dlouhé kilometry tratí ale vůbec neslouží pro přepravu lidí, křižují je výhradně dlouhé nákladní vlaky. V budoucnu by to ale mohlo být jinak, na kolejích by se mohla objevit i třeba vlakotramvaj.